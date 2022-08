Caso Ruberti, Matteo Salvini inchioda Enrico Letta con la domanda sulle assicurazioni

20 agosto 2022 a

a

a

Matteo Salvini inchioda il Pd e tutta la sinistra sul caso del video choc e delle conseguenti dimissioni di Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco Gualtieri. «Il Pd conferma con orgoglio la candidatura dell’insultatore di Israele, Raffaele La Regina, e minimizza quanto accaduto a Roma dopo le dimissioni del capo di gabinetto del sindaco Gualtieri, Albino Ruberti, e la rinuncia alla candidatura di Francesco De Angelis che sono stati protagonisti di una lite in strada in stile Suburra. Letta scappa dalle domande, ma i cittadini meritano di sapere». Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, che rivolge alcune domande a Enrico Letta. «Letta crede davvero che la lite che ha visto protagonista Ruberti sia scoppiata per motivi calcistici? Letta esclude che c’entrino le polizze Unipol da far stipulare al Campidoglio come si legge sulla stampa? Letta mette la mano sul fuoco sulla trasparenza di tutte le scelte amministrative del Pd a Roma e nel Lazio?».

"Qualche bicchiere di troppo e poi le urla". Ruberti svela la verità sulla lite

Poi il leader della Lega torna ad affondare sulle posizioni di La Regina su Israele. «È normale, nel Pd, auspicare di cancellare lo Stato ebraico dalle mappe geografiche come vorrebbero gli estremisti islamici ed essere candidati? È normale vantarsi per una simile candidatura? Non è imbarazzato, Letta, dal suo Pd che non solo non scarica La Regina, ma addirittura si preoccupa di smentire immediatamente le notizie sul presunto passo indietro? Letta ha visto tutti i vecchi post di La Regina?».