Parlamentarie Ms5, sorpresa di Conte: spunta la lista dei "competenti". Uno non vale più uno

15 agosto 2022 a

a

a

Sorpresa di Giuseppe Conte agli attivisti del Movimento 5 stelle alla vigilia delle Parlamentarie di martedì 16 agosto, il voto online che stabilirà i candidati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Oltre alle autocandidature dei militanti e al cosiddetto listino Conte con i fedelissimi dell'ex premier, gli iscritti domani troveranno "una novità". Il capo politico del Movimento in un videomessaggio ha annunciato che "ci sarà la possibilità di esprimere approvazione o meno su una lista di nominativi ristretta. In ragione della esperienza maturata e del ruolo che ricoprono" si tratta di "nominativi che ci assicureranno quella continuità di azione e di esperienza necessaria per affrontare la nuova legislatura".

Ecco il programma M5s: due mandati per tutti e il superbonus raddoppia

D'accordo, ma chi sono? "La novità è che ci saranno esponenti della società civile. Avevamo detto che il nuovo corso sarebbe stato caratterizzato da una grande apertura. Esponenti della società civile, soprattutto nel campo giuridico, nella lotta alla mafia, nel contrasto a tutte le forme di infiltrazioni mafiose. Grande professionalità e grande dedizione, per continuare le nostre battaglie", spiega Conte. "Con questi innesti - prosegue - siamo sicuri che i principi di legalità, di lotta alla mafia, di etica pubblica, continueranno a essere obiettivi essenziali, fondamentali. Troverete anche personalità esperte nella transizione ecologica energetica. Abbiamo bisogno del loro contributo di idee, di programmi anche nell’attività parlamentare, per consentire al M5s di essere in prima fila, protagonista nella battaglia contro i cambiamenti climatici, e per la neutralità climatica".

Che dire, "uno vale uno" è un'idea ormai passata anche nel Movimento. Tra i commenti al post i "mugugni" di chi invoca un'applicazione totale della democrazia diretta o di chi denuncia forzature delle regole sono coperti dalla rumorosa maggioranza dei fan di Conte e suon di "forza presidente".

A In Onda l'elogio di Mannheimer a Pregliasco. E affonda Calenda

Intanto sul "listino di Conte" ci sono due magistrati di primo piano nella lotta alla mafia, Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato. Ma anche il notaio del Movimento 5 stelle Alfonso Colucci, e ancora l’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, la senatrice Maria Domenica Castellone, l’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il professore ordinario di Fisica tecnica ambientale presso l’Università di Roma La Sapienza, Livio De Santoli. Poi Barbara Floridia, Michele Gubitosa, Ettore Licheri, il ministro Stefano Patuanelli, Riccardo Ricciardi, Francesco Silvestri, Alessandra Todde, Mario Turco.