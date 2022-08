Matteo Salvini in discoteca riprende Bob Sinclar mentre canta "Pioli is on fire"

12 agosto 2022 a

"Pioli is on fire" è il nuovo tormentone per i tifosi milanisti nell'estate dello scudetto del Milan. A 'certificare' il successo un video diventato subito virale sui social, diffuso dal leader della Lega Matteo Salvini durante una serata in discoteca in Sardegna. Il video ritrae il dj francese Bob Sinclar mentre intona il ritornello, insieme allo stesso Salvini e al pubblico, della hit di Gala del 1997 "Freed from desire" riadattato con "Pioli is on fire", un omaggio all'allenatore Stefano Pioli.

"Ce l'abbiamo fatta, finalmente l’ha imparata anche lui! #bobsinclarunodinoi", scrive Matteo Salvini su Facebook mettendo a corredo ìl video fatto da lui e diventato subito virale sui social. Il motivo? In un evento a Padova, infatti, Sinclar era rimasto stupito dal coro del pubblico che aveva riadattato il ritornello della hit anni 90. Per questo, sentirlo partecipare al coro durante l'evento in Sardegna ha fatto piacere ai tifosi milanisti, tra cui lo stesso Salvini che ha condiviso il suo entusiasmo sui social.