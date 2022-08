Elezioni 2022, Impegno Civico è un flop su Twitter. Disastro social per il partito di Tabacci e Di Maio

12 agosto 2022 a

Solo 216 seguaci. È il risultato raggiunto, dopo 11 giorni dal lancio, dall'account Twitter di Impegno Civico, il movimento fondato da Luigi Di Maio (Insieme per il Futuro) e Bruno Tabacci (Centro Democratico). Un flop, verrebbe da dire, soprattutto considerando il numero di seguaci dei due leader: 773.532 per Di Maio e 7.583 per Tabacci.

Il numero di follower (o di seguaci) dovrebbe essere una stima dell'indice di gradimento degli elettori in termini di consenso e popolarità. Si tratta di un dato che spesso viene utilizzati per valutare il peso delle forza politiche nell'opinione pubblica e nelle dinamiche elettorali. E se lo mettiamo a confronto con i follower degli altri partiti diventa ridicolo: 204.626 per la Lega, 174.702 per Forza Italia, 174.361 per Fratelli d'Italia 731.428 M5S, 69.172 per Azione, 391.733 per il Pd, 140.061 per Sinistra Italiana, 50.531 per +Europa e 10.679 per Europa Verde solo per citarne alcuni.

Sul profilo, si susseguono tweet celebrativi con le foto di Luigi Di Maio. "Noi saremo la sorpresa di queste elezioni" si legge sull'ultimo tweet dell'account che rilancia un'intervista all'ex grillino. Vediamo per chi sarà la sorpresa verrebbe da rispondere. Con questi numeri e visti gli annunci del leader di Insieme per il futuro forse la vera sorpresa sarà per lui.