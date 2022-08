Luigi Di Maio è l'erede di Tabacci: "Il mio figlio politico". La verità sull'ammucchiata Pd e draghiani

09 agosto 2022 a

a

a

Ha rinnegato il suo "primo" padre politico (Beppe Grillo ndr) e ora Luigi Di Maio ha trovato una nuova famiglia. "Luigi è più giovane dei miei figli” ha dichiarato Bruno Tabacci, leader di Impegno civico insieme al ministro degli Esteri, in un'intervista al quotidiano La Repubblica. “L’iniziativa politica mia con Di Maio non è un fatto tattico, ma ha un valore di passaggio generazionale" ha spiegato Tabacci.

L'ennesimo voltafaccia di Di Maio: prepara il nuovo tradimento. Frattura insanabile



"Il Centro di Renzi e di Calenda non va lontano, perché in politica chi non rispetta i patti perde la fiducia. L’Italia con Mario Draghi ha conquistato credibilità, e non può accettare giochi di prestigio: non siamo al circo. Letta ha il merito di avere smascherato Calenda e di avere individuato il perimetro delle alleanze" spiega il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Draghi.

Per quanto riguarda l'accordo di centrosinistra, "la posizione del Pd, che è il soggetto politico più importante, di +Europa e di Di Maio e mia è di interpretare l’esperienza di governo che ha avuto in Draghi un punto di prestigio indiscutibile. Ne fa testo il fatto che c’è stata una crescita economica che non era prevista né prevedibile, più 6,6 sul Pil e più 3,4 nel 2022 grazie ai dati dell’ultimo trimestre. E questa non è l’agenda Draghi, ma i fatti del governo Draghi. Letta ha fatto quello che era giusto fare e ora c’è un perimetro di alleanze che deve restare tale" ha ribadito Tabacci.