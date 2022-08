Elezioni politiche, l'annuncio di Silvio Berlusconi: "Mi candiderò al Senato, Meloni premier adeguata"

10 agosto 2022 a

a

a

"Penso che alla fine mi candiderò al Senato così tutte queste persone che me lo chiedono saranno contente". Dopo settimane di indiscrezioni, Silvio Berlusconi annuncia la decisione in un'intervista a Radio1: alle prossime elezioni politiche del 25 settembre il Cav si candiderà a Palazzo Madama.

Torna a casa Letta, la simulazione choc: il centrodestra farà cappotto nei collegi

L'ex premier ha parlato della campagna elettorale che sta portando avanti con Forza Italia con un impegno concreto sul fronte fiscale: "Quando nel 1994 il ministro Martino e io abbiamo elaborato la proposta della flat tax, è emersa una verità sorprendente. Non è corretto dire che costa, al contrario fa crescere le entrate. Evasione e elusione diventano meno convenienti e lo stimolo che ne deriva all’economia fa crescere occupazione e entrate pubbliche, quindi l’economia. Naturalmente non vogliamo fare nuovo deficit, andremo per gradi".

"Il cerchio magico di Berlusconi". Parte l'affondo di Carfagna ma Telese gela la ministra

L'ex premier ai microfoni di Radio1 ha parlato anche della premiership, dell'ipotesi di Giorgia Meloni premier in caso di vittoria del centrodestra: "Non ho mai detto di no - ha dichiarato il Cav - ho sempre detto che chi ha più voti proporrà il nome al capo dello Stato, se avrà più voti sono sicuro che Giorgia si dimostrerà adeguata al difficile compito. Ma non sono appassionato a queste cose mi interessano di più la battaglia contro l'oppressione fiscale e quella contro l'oppressione burocratica e giudiziaria". La regola rimane quella: chi prende più voti indica il nome del (o della) presidente del Consiglio. "Se Fratelli d'Italia prenderà un voto in più degli altri, spetterà a loro", sottolinea Berlusconi,