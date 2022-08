Sondaggi politici, gli ultimi dati di Swg: centrodestra sempre avanti, Fratelli d'Italia primo partito

09 agosto 2022 a

Il centrodestra sempre avanti. Mancano 47 giorni alle elezioni politiche e, secondo l'ultimo sondaggio Swg, Fratelli d'Italia resta il primo partito. Subito dietro il Pd ma solo il 58% degli italiani dichiara di essere sicuro di andare a votare.

Meloni è il leader politico più apprezzato con un 32% di giudizi positivi (davanti a Giuseppe Conte con il 25%, Enrico Letta e Matteo Salvini al 23%, Carlo Calenda al 20 e Silvio Berlusconi al 19%), ma l’elettore di centrodestra è - secondo la rilevazione - anche più motivato di quello di centrosinistra.

In generale secondo il sondaggio di Swg, gli italiani ritengono il centrodestra in fase di crescita ( il 46% contro il 21% di chi ritiene che lo sia il centrosinistra), più coeso, (36% Vs 13%) e più capace di comprendere i problemi della gente (32% Vs 21%). Tra le poche certezze sull'esito del voto del prossimo 25 settembre c'è l'astensionismo.