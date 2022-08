Quanti anni ha Maria Giovanna Maglie, la giornalista scatta il selfie di compleanno

03 agosto 2022 a

Buon compleanno a Maria Giovanna Maglie. Gli auguri sono d'obbligo, soprattutto perché è lei stessa ad annunciare il compleanno sui social sfoggiando una versione inedita di sé stessa.



Il mio selfie venuto proprio bene, col trucco da tv ma no photoshop, giuro, per festeggiarmi. E' un #compleanno impegnativo. Sara' #unannobellissimo pic.twitter.com/t9503j7lSf — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) August 2, 2022

"Il mio selfie venuto proprio bene, col trucco da tv ma no photoshop, giuro, per festeggiarmi. È un compleanno impegnativo. Sarà #unannobellissimo" cinguetta Maglie dopo essere stata ospite in tv, nel programma Controcorrente di Rete 4, ieri sera. Insieme al tweet anche una foto.

Siamo abituati a vederla in versione agguerrita e provocatoria, con le sue argute argomentazioni e osservazioni di fuoco nei dibattiti ma questo aspetto femminile e un po' vanitoso ce lo eravamo perso. E chissà a cosa si riferisce quando scrive che sarà un anno bellissimo. Alcune indiscrezioni, nei giorni scorsi, la vedevano candidata alle prossime elezioni politiche con la Lega. Sarà davvero così?