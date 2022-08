La proposta di Matteo Salvini per fermare le baby gang: niente patente a 18 anni per i violenti

05 agosto 2022 a

a

a

“La proposta della Lega per fermare l'emergenza baby gang”. Dopo i numerosi episodi di violenza degli ultimi mesi, se non anni, il fenomeno delle bande di giovani che scatenano il panico nelle città italiane e terrorizzano sia i loro coetanei che gli adulti Matteo Salvini è pronto a correre ai ripari. Il numero uno del Carroccio, in un’immagine pubblicata sul proprio account Twitter, ha lanciato un’idea per cercare di porre un freno a tutte quelle situazioni spiacevoli causate dai gruppi criminali di ragazzi: “Per arginare il fenomeno delle baby gang proporremo di ritardare il conseguimento patente per ragazzi e ragazze coinvolti negli episodi di violenze. Se ti comporti male, non avrai la patente a 18 anni. Che ne pensate?”. Negli ultimi giorni è salito alle cronache in particolare lo scontro tra due gruppi che fanno riferimento a due cantanti trapper e ci sono stati anche nove arresti da parte delle autorità. Ora la Lega cerca la via giusta per riportare la sicurezza in tutta l’Italia.