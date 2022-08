Carlo Calenda insulta Salvini: "Nemmeno tua madre". La risposta del leghista gela mister Azione

05 agosto 2022 a

La campagna elettorale si fa sempre più calda. Veleni, durissimi attacchi, colpi bassi e repliche. Il leader di Azione Carlo Calenda deride il leader della Lega Matteo Salvini che ha replicato subito con un tweet. "Uno che quando Mattarella va nell'emiciclo del Parlamento europeo e dice che ridarebbe indietro due Mattarella per un Putin, in un paese normale non lo vota più manco la madre" ha detto durante un'intervista a Radio24. Ma Calenda non risparmia attacchi a nessuno nel centrodestra: "Ha fatto l'ennesimo show a Lampedusa, una persona seria non fa questo ma risolve i problemi. Se gli italiani vogliono una persona che risolve i problemi votassero me, se vogliono uno che fa sceneggiate, stile Grande Fratello votassero Salvini, Meloni o quello che regala dentiere al mondo" ha concluso.



Calenda, quello che si è alleato con Letta, Di Maio e Speranza per salvare la poltrona, dice che “Salvini non lo voterebbe neanche sua madre”. Lasciamo che il 25 settembre decidano gli Italiani, non vedo l’ora #25settembrevotoLega pic.twitter.com/PEb6tSNYgN — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 5, 2022

Ma la replica del leader della Lega non si è fatta attendere: "Calenda, quello che si è alleato con Letta, Di Maio e Speranza per salvare la poltrona, dice che 'Salvini non lo voterebbe neanche sua madre'. Lasciamo che il 25 settembre decidano gli Italiani, non vedo l’ora" cinguetta il leader della Lega.