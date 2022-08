Elezioni, Marta Fascina difende Berlusconi dall'assalto di Calenda: “Solo insulti, sia più umile”

04 agosto 2022 a

Una replica velenosa. La deputata di Forza Italia Marta Fascina risponde duramente alle accuse che Carlo Calenda ha lanciato contro il suo compagno Silvio Berlusconi. "Calenda impari l’educazione, il rispetto verso gli altri e prima di attaccare il nostro Presidente si faccia un sano ed ormai non più rinviabile bagno di umiltà” ha detto Fascina.

Il leader di Azione, in un'intervista a SkyTg24, ha criticato le ultime uscite del Cav: “Ci sono delle cose folli, Berlusconi ha detto: ‘il Pnrr l’ho ottenuto io’. Non esisteva sulla trattativa sul Pnrr. Ha detto ‘pianteremo un milione di alberi, aumenteremo le pensioni, regaleremo dentiere’. Quest’uomo è stato un grande imprenditore, è stato un combattente politico, poi può piacere e non piacere, vederlo adesso che dice delle cose lunari fa un po’ impressione” ha aggiunto Calenda.

“Calenda si è evidentemente innervosito dalla valanga di critiche piovutegli addosso per aver stretto un’alleanza con il Pd e cespugli vari di estrema sinistra, dopo aver agognato per anni il mito del ‘terzo polo’. In verità le proposte avanzate da Forza Italia sono serie, concrete e rispecchiano la sensibilità ambientalista (per quanto non ideologica) del nostro presidente e la sua vicinanza alle fasce più deboli della popolazione” ha spiegato Fascina in una nota.



Poi l'affondo: “Aumentare le pensioni minime, offrire visite dentistiche gratis per gli anziani meno abbienti, rinvigorire il verde nelle nostre città sono alcune delle idee e delle proposte di chi è quotidianamente a contatto con la realtà, con i deboli, con le periferie; in altri termini con la carne viva della società troppo spesso abbandonata dalla sinistra che pure a parole sostiene di difenderla. Capisco che tutto ciò è estraneo ad un signore che probabilmente non ha mai messo il naso fuori dalla ZTL, che preferisce trascorrere le sue giornate sui social, insultando gli avversari (salvo poi stringerci alleanze spurie) e corteggiando le seconde file del nostro partito” conclude Fascina nella nota.