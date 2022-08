In Onda, Fratoianni provoca Calenda: "È pronto a non stare in nessun uninominale?Io si"

01 agosto 2022 a

a

a

Veleni, accuse, repliche e rilanci. È l'estate di fuoco della campagna elettorale in vista delle elezioni previste per il 25 settembre. Il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ospite della trasmissione In Onda su La7, risponde così a Carlo Calenda e rilancia anche a Letta: "Io sono pronto ad accogliere le loro proposte ma loro sono pronti a non stare nell'uninominale? Per fare una battaglia vera, nei collegi uninominali, candidiamo personalità, che esprimano storie e bisogni sociali".

#inonda Nicola Fratoianni: "Calenda è pronto a non stare in nessun uninominale? Io ci sto" https://t.co/RdSSDo3oUI — La7 (@La7tv) August 1, 2022

Il segretario di Sinistra Italiana ha risposto così a Calenda che chiedeva a Letta di non candidarlo nei collegi uninominali. E ha spiegato: "Io non ho votato mai la fiducia la governo Draghi. Ero all'opposizione. Calenda se ne faccia una ragione. L'agenda Draghi non è e non sarà nel nostro programma. Lo dico con molta chiarezza anche al Pd. Noi siamo discutendo di un'alleanza che mette insieme le forze per sconfiggere e per fermare la destra nei collegi, e su questo noi siamo disponibili ad una discussione e ad un confronto".

La sinistra non sa far altro che litigare. Letta a Calenda: “Mi hai tradito”





E continua Fratoianni: "C'è un problema nei collegi uninominalì? Io non mi sono mai fatto eleggere da nessuna parte in maniera blindata, sono stato sempre eletto nel proporzionale. L'unica volta in realtà, la scorsa, non avevo chance nell'uninominale, era una candidatura di servizio. Non ho timore, io correrò da capolista nelle mie liste" Il segretario di Sinistra Italiana ha poi che il problema è la legge elettorale definita "pessima e che non dà molta scelta agli elettori" conclude.