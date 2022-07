Elezioni politiche 2022, Matteo Salvini boccia le nuove tasse di Enrico Letta: da incoscienti

31 luglio 2022 a

a

a

«Parlare di nuove tasse in questo momento è da incoscienti». Così Matteo Salvini, leader della Lega, rispondendo da Cervia alla proposta di Enrico Letta su una dote ai 18enni da finanziare con una tassa di successione sui super ricchi. «Nessuna patrimoniale e nessuna tassa in più, con la Lega faremo il contrario di quanto dice Letta». Secondo Salvini «a sinistra ci sono solo invidie e gelosie nei confronti di chi ce la fa».

Il leader della Lega ha parlato anche di reddito di cittadinanza e legge Fornero. «Il reddito di cittadinanza così com’è non funziona, va cambiato da cima a fondo. Mi sembra una evidenza. Se uno non può lavorare lo devi aiutare. Se uno può lavorare al primo lavoro che rifiuta tanti saluti al reddito di cittadinanza. L’impegno della Lega dal 26 settembre è evitare anche il ritorno in vigore della Fornero dal primo gennaio e lavorare per arrivare all’obiettivo di azzerarla e arrivare all’obiettivo di quota 41».

"Possiamo morire gratis?". La stoccata di Renzi a Letta sulla tassa di successione

Un passaggio anche sulla scuola. «Sulla scuola faremo l’opposto di quello che sostiene Calenda: vogliamo più specializzazioni, più istituti tecnici, professionali e alberghieri collegati col mondo del lavoro - ha detto Salvini parlando sul palco della festa di Cervia - Tutti i ragazzi devono fare il liceo? È una sciocchezza incredibile. Viva gli istituti tecnici, viva gli alberghieri, viva i professionali". Infine la lettura della vaduta del governo Draghi. "Il governo è caduto perché i Cinque Stelle sono incapaci di starci e spero che non ci tornino più per gli anni a venire»