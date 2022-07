Mario Benedetto contro la tassa di successione: mi preoccupa molto

31 luglio 2022 a

Mario Benedetto, giornalista de Il Tempo, parla della proposta di Enrico Letta di introdurre una tassa di successione sui superpatrimoni. Secondo Benedetto non è questa la strada da seguire perché va ad aggravare una situazione già difficile per cittadini e imprese.

Dote ai giovani: la proposta di Letta che fa discutere.



A #Controcorrente, @BenedettoMario: "Mi preoccupa sia come soluzione sia come visione: grava su professionisti e imprese"

La proposta di Letta "mi preoccupa sia come soluzione che come visione - ha detto Benedetto durante la puntata di "Controcorrente" andata in onda domenica 31 luglio - Obiettivamente erodere i patrimoni è l'ultima soluzione da proporre. Mi preoccupa anche come visione perché va ad aggravare su professionisti e imprese che sono quelle su cui, invece, dobbiamo puntare perché danno lavoro e producono. Non possiamo gravare su imprese e cittadini con nuove tasse che non trovano alcuna giustificazione. Tra l'altro mi chiedo: questa misura va a colpire molti personaggi e persone del suo stesso elettorato".