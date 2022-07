Vincolo al doppio mandato, Roberta Lombardi non molla la presa: non vi libererete di me

29 luglio 2022 a

«Io sono ineleggibile perché sono al secondo mandato ma non vi libererete di me perché io ho intenzione di vincere con la coalizione di centrosinistra. Voglio tornare a chiudere le cose che devo ancora chiudere. Non vi libererete di me». Così Roberta Lombardi, assessora M5S alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio ai microfoni di Radio New Sound Level 90 Fm, a margine della trasmissione "Gli Insostenibili".

«Non sono entrata in una struttura politica o amministrativa che già esisteva - sottolinea - Abbiamo voluto portare la visione di questa trasformazione inevitabile che dobbiamo compiere, partendo dalla regione ma andando verso tutto il progetto del Paese, per l’Europa e il Pianeta, e lo abbiamo anche dotato di "gambe amministrative". Abbiamo fatto tutta quell’attività di programmazione e pianificazione come la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, l’Agenda digitale, il lavoro sulle aree non idonee, che la Regione Lazio avrebbe dovuto fare da 12 anni, il Piano Energetico Regionale. Ora stiamo chiudendo questo quadro programmatorio e partono le risorse, legate al Pnrr e ai fondi Ue della programmazione 21-27, dobbiamo dare anche le gambe a questo quadro».

"Incomprensibile la rottura col M5s". Lombardi attacca il Pd

Sull’ipotesi di dimissioni imminenti di Zingaretti. Lombardi ha dichiarato: «La notizia l’ha smentita il Presidente stesso. La scadenza naturale della legislatura in Regione è marzo 2023. Il presidente Zingaretti si è messo a disposizione del suo partito per la corsa alle politiche e ha spiegato che, nel caso venisse eletto, si dimetterà dopo, in modo da optare tra l’elezione parlamentare e il ruolo di Presidente che comunque è la fine».

«È importante questo ragionamento che abbiamo fatto all’interno della coalizione, anche con le altre forze politiche di centro sinistra, ovvero questo ’laboratorio Laziò che è stato molto fecondo, anche grazie a tutte le cose prodotte con questo investimento politico di voler creare un Assessorato dedicato specificatamente ai temi della Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale di questa regione, e quindi di non andare a disperdere, per una competizione nazionale su cui evidentemente abbiamo una posizione diversa, questo lavoro importante e prezioso che stiamo concludendo in queste ultime settimane, anche se a livello», conclude.