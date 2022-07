“Sinistra scornata”. Ignazio La Russa se la ride: la svolta che farà vincere il centrodestra

28 luglio 2022 a

a

a

Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e tra i fondatori di Fratelli d’Italia, è raggiante al termine del vertice fiume del centrodestra a Montecitorio: “Siamo contenti dell’esito dell’incontro perché sono state rispettate le regole e soprattutto perché ne esce un centrodestra forte e unito”. Il big del partito di Giorgia Meloni, che non ha voluto commentare a caldo l’esito dell’appuntamento alla Camera, si leva qualche sassolino dalla scarpa, rivolgendosi in particolare a chi negli ultimi giorni aveva parlato di una spaccatura tra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia: “Sono contento in particolare perché è rimasta scornata la sinistra e la sua narrazione di un centrodestra sempre litigioso e diviso”.

“Poverino, ha i giorni contati”. La previsione di Sgarbi: chi è al capolinea

Sull'account ufficiale di FdI è stato riproposto un messaggio di un sostenitore, che usa argomentazioni sulla stessa lunghezza d'onda delle parole di La Russa: "Il centrodestra è talmente diviso e litigioso che dopo solo un incontro ha trovato pieno accordo su tutto. Forse le ricostruzioni sulla stampa non erano poi così vere?".