Elezioni, la previsione di Vittorio Sgarbi: chi ha i giorni contati

Vittorio Sgarbi distrugge in mille pezzi Matteo Renzi. Il deputato e critico d’arte ha pubblicato un video sulla propria pagina Facebook in cui si esprime sul leader di Italia Viva, che continua a spingere sulla famosa “agenda Draghi” e non ha fatto mistero di volere ancora una volta il premier uscente a Palazzo Chigi dopo le elezioni indette a seguito della crisi di governo: “Sapete perché Matteo Renzi ha l’agenda di Mario Draghi? Perché ha i giorni contati, sa che la sua agenda finisce il 25 settembre e per cui ha bisogno dell’agenda di un altro, perché sennò non saprebbe che cosa fare. Sarà lì a guardare che è finito, dopo il 25 settembre, poverino, si girerà nel vuoto, cercherà di trovare un destino, è un ragazzo simpatico e intelligente, quindi userà l’agenda di un altro per vivere la vita di un altro. Ha i giorni contati. Quelli che usano le agende degli altri - chiosa Sgarbi in un video breve che va dritto al punto - lo fanno perché nella propria agenda non sanno che scrivere. Finito”.