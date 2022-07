Elezioni politiche 2022, Matteo Salvini sul premier centrodestra: chi ha più voti sceglie

26 luglio 2022 a

Matteo Salvini affronta il tema della leadership nel centrodestra. E appoggia la linea Meloni: chi ha un voto in più sceglie. «Il centrodestra ha tre leader in campo, più altri amici, chi di questi prende un voto in più perché gli italiani gli danno fiducia sceglie. Oggi come faccio a dirlo? La mia ambizione è di essere il più scelto, per me sarebbe un onore prendere in mano il Paese». Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5 a proposito dell’intesa sulla premiership nel centrodestra.

Il centrosinistra cerca la formula magica

Poi il segretario del Carroccio fa previsione sulla futura performance elettorale. Alle elezioni, per la Lega, «non mi accontento di meno del 20%, ci arriviamo». «Mi stupisce che gente eletta con il centrodestra, che ha governato per il centrodestra fino a ieri poi, allegramente, come Brunetta e Gelmini, dicono vado a sinistra. Io ho la stessa tessera di partito da 30 anni. Non mi piacciono quelli che passano dal Milan all’Inter, dalla Roma alla Lazio, da destra a sinistra. Quelli che cambiano partito da sera a mattina non rispettano gli elettori».