Matteo Salvini stupisce tutti, come si presenta alla Festa della Lega: "Scommessa con un amico"

C'era grande attesta nel popolo leghista per il primo comizio di Matteo Salvini dopo la caduta del governo di Mario Draghi. Alla Festa della Lega di Domodossola il segretario del Carroccio ha sorpreso molti attivisti mostrandosi col volto completamente rasato e vestito in camicia e un paio di bermuda. "È La prima volta in dieci anni che parlo senza barba. Uno dirà ’chi se ne frega' ma magari ai giornalisti interessa di più perché a molti di loro queste cose interessano più che la vita reale. Facciamo una scommessa: domani scriveranno solo di Salvini senza barba e coi pantaloni corti", ha detto il senatore che ha spiegato, in parte, il motivo dietro al cambio estetico.

"È una scommessa che avevo fatto un amico, al quale avevo promesso che se succedeva una determinata cosa mi tagliavo la barba", spiega Salvini, proponendo "un’altra scommessa: col voto degli italiani tra due mesi andrà al governo uno senza

barba e coi pantaloni corti".

Il tema della rasatura è tornato più volte durante il comizio: "Mi faccio la barba, mi mangio la salsiccia e sudo... Non sono mica come quelli del Pd che non sudano mai. Pensandoci, non ho mai visto Letta sudato. Avrà una cultura superiore e infatti era professore a Parigi, speriamo che torni presto a fare il professore...", è la stoccata riservata dal leader del Carroccio al segretario dem Enrico Letta.

Tanti i temi politici toccati da Salvini a Domodossola. "Chi sperava nella divisione del centrodestra è rimasto deluso. Il centrodestra è unito come non mai mentre a sinistra si stanno prendendo a schiaffoni. I giornalisti come al solito non ci hanno capito una mazza", ha detto il senatore che ha anche dato la sua lettura della fine del governo Draghi. "Stare 18 mesi al governo con Lamorgese e Speranza è stata una fatica inenarrabile", ha spigato Salvini ai tanti attivisti presenti.