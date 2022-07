Elezioni, Matteo Salvini detta la linea al centrodestra: “Chi ha più voti indica il premier”

22 luglio 2022 a

a

a

Il centrodestra si prepara alle elezioni del 25 settembre dopo la crisi di governo che ha portato alle dimissioni di Mario Draghi. A chiarire quale sarà la stella polare che guiderà la coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia in caso di vittoria alle urne è stato Matteo Salvini, numero uno del Carroccio, con un messaggio su Twitter: «Il prossimo premier? Finalmente lo sceglieranno gli Italiani. Chi prenderà un voto in più avrà l’onore e l’onere di indicare il nome».

“Stupore...”. Mattarella resta senza parole per i retroscena sulla crisi: qualcosa non torna

Nel frattempo, dopo aver messo le cose in chiaro, Salvini prepara la campagna elettorale di fine estate con ‘gran finale’ a Pontida, il 18 settembre, a una settimana dal voto. Il segretario leghista ha fatto una prima riunione organizzativa coi suoi stamane. Non sono state prese decisioni definitive ma l’orientamento è di fare una campagna «capillare» anche se «minimal» visto il poco tempo a disposizione.

“Nulla di straordinario...”. Monti mortifica Draghi, poi lo smacco: “Dimissioni impulsive”

Salvini ha chiesto ai suoi di organizzare appuntamenti in ogni regione d’Italia e lavora alla convocazione di due manifestazioni più grandi, oltre a quella sul ‘pratone’ nelle valli bergamasche. D’accordo con i governatori, che ha sentito in videocollegamento subito dopo, il segretario leghista ha poi convenuto di fare dell’autonomia regionale uno dei temi centrali della campagna elettorale. Salvini avrebbe chiesto in particolar modo ad Attilio Fontana e Luca Zaia di preparare una sorta di road map per ri-avviare già da subito, in caso di vittoria alle elezioni, il percorso interrotto con la caduta del governo Draghi.