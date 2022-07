L'Aria che Tira, Ignazio La Russa al veleno con il Pd: “Dal campo largo al camposanto...”

22 luglio 2022 a

Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato ed esponente di Fratelli d’Italia, è ospite nella puntata del 22 luglio de L’Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Francesco Magnani, e viene interrogato sulla data delle elezioni, fissata per il 25 settembre dopo la crisi di governo: “Come al solito mi sorprendete… Ci va benissimo il 25 settembre, ma accanto al diritto dei cittadini di poter votare e scegliere un governo, i cittadini hanno il diritto di essere informati. Va bene il 25 settembre, ma se avessimo consentito ai partiti di spiegare la situazione fuori dagli ombrelloni sette giorni in più non sarebbero stati un dramma. L'Italia era fino ad oggi con un governo figlio di queste incompatibilità che oggi tutti denunciano. Luigi Di Maio se la prende con la Lega, Giuseppe Conte se la prende con Di Maio. Giustamente la Pinotti se la prende con i suoi alleati di 24 ore fa. Era un governo che non poteva che produrre instabilità”.

“Siccome il governo rimane in carica fino a che non arriva il prossimo governo - prosegue La Russa - Giorgia Meloni ha già dichiarato che noi daremo la nostra piena disponibilità affinché questo governo possa calendarizzare tutti i provvedimenti necessari a mantenere in vita tutto quello che ci si aspetta dal Pnrr. Faccio una battuta… Campo largo, mare aperto… Abbiamo visto che la sinistra ha sempre ragione, si santifica da sola, quindi la sinistra è passata dal 'campo largo' al ‘camposanto’”. “Immagino che qualcuno si stia toccando, ma per fortuna l’inquadratura va da un’altra parte” scherza Magnani stando al gioco del suo ospite.

“Sarebbe un’offesa alla sovranità del prossimo governo se Mario Draghi mettesse mano alla legge di bilancio?” chiede poi il giornalista a La Russa, che replica: “FdI ha fatto sempre un’opposizione patriottica e responsabile, non metteremo nessun bastone fra le ruote affinché gli interessi italiani siano garantiti, vale per tutto. Noi aspettiamo un nuovo governo per ripartire, ma fino a che non ci sarà il nuovo governo FdI intensificherà il suo modo di fare opposizione patriottica, lo sottolineo tre volte questo termine”