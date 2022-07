Crisi di governo, Mario Draghi alla Camera: "Anche i banchieri centrali usano il cuore". Poi in Quirinale

21 luglio 2022 a

°ç"Prima di tutto grazie". Mario Draghi alla Camera esordisce così aprendo il suo intervento per annunciare le dimissioni e parte subito un lungo applauso. "Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato - ha dichiarato il presidente del Consiglio - chiedo di sospendere la seduta per recarmi dal presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni". "Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato, grazie per questo e per tutto il lavoro fatto in questo periodo", ha concluso sorridendo.

Seduta sospesa nell'Aula della Camera fino alle 12, in attesa degli esiti del colloquio tra il presidente del Consiglio Mario Draghi ed il Capo dello Stato.