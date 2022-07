Crisi di governo, siparietto tra Matteo Renzi e Ignazio La Russa. “Stai sereno!”, risate in Senato

20 luglio 2022 a

Scambio di battute nell’Aula del Senato tra Matteo Renzi e Ignazio La Russa durante le dichiarazioni di voto al Senato nel giorno della crisi del governo Mario Draghi. «Oggi i moderati di centrodestra segnano la loro scomparsa politica», le parole del leader di Italia viva, che si stava rivolgendo ai moderati del centrodestra, con La Russa che ha gridato in aula: «Stai sereno». Replica e sta al gioco Renzi: «Quello sempre Ignazio. Ti potrei chiedere i diritti d’autore, ma non lo farò per rispetto personale e per un antico sentimento di amicizia… E comunque che La Russa sia contento è comprensibile, mi domando come possano esserlo quelli che pensavano di essere nel Ppe». Ad Enrico Letta saranno fischiate le orecchie durante il siparietto che ha fatto scoppiare le risate tra i senatori.