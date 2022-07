Crisi di governo, Beppe Grillo avverte Virginia Raggi: "Tieniti pronta". La mossa per far saltare Conte

20 luglio 2022 a

"Tieniti pronta. Tra un po' si torna all'antico. Arrabbiati contro tutto e tutti (e ci sarà anche Dibba)". Lo avrebbe detto Beppe Grillo a Virginia Raggi. I due, si sentirebbero tutti i giorni al telefono. Questo il retroscena, secondo il Corriere della Sera, del terremoto politico che ha investito il Movimento 5 stelle durante questa crisi di governo. Ma anche il piano del fondatore del Movimento per far fuori Giuseppe Conte.

Beppe Grillo, in silenzio da giorni, voleva che andasse proprio così. "Devono andare a sbattere da soli. Litigate, dividetevi, epuratevi " sarebbe questa la strategia, secondo il Corriere, del guru pentastellato che non avrebbe mai avuto simpatia per Conte. "Quando lo sento, mi vengono le bolle" avrebbe detto Grillo in privato. A deludere il fondatore 5 stelle anche luigi Di Maio definito in modo sprezzante "il piccoletto". Nel suo spettacolo Insomnia lo fulminava con questa battuta: "Io sono l'unico a conoscere tutte le cose vere della vita di Luigi. Io sono l'unico in grado di metterlo in difficoltà". È questo il vero motivo, secondoil Corriere, per cui Di Maio avrebbe mollato il Movimento. Raggi e Di Battista, da sempre amici, sarebbero quindi pronti a "prendersi" il Movimento, arrivato al minimo storico del consenso popolare su cui ha sempre contato. Chissà se andrà proprio così.

