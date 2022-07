Crisi di governo, Giorgia Meloni pronta al voto anticipato: gira la lista dei ministri di Fratelli d'Italia

19 luglio 2022 a

Guido Crosetto, Carlo Nordio, Elisabetta Belloni. Sono alcuni dei nomi che Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, vorrebbe come ministri in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni e ingresso a Palazzo Chigi (a patto che vinca le resistenze di Salvini e Berlusconi) Secondo il quotidiano La Repubblica, l’ex ministra della Gioventù ha messo in preallarme personalità tecniche di assoluto valore per comporre una squadra che faccia da contraltare al cd. “governo dei migliori” di Mario Draghi e che non possano essere accusate di essere “unfit” (inadatti) come viene considerata la classe dirigente di FdI.

Nella presunta lista, Guido Crosetto potrebbe andare al ministero della Difesa o all'autorità delegata per la Sicurezza; Giampiero Massolo, presidente dell'Istituto per gli studi di politica internazionale,o Elisabetta Belloni, attuale direttrice del Dipartimento informazioni e sicurezza, alla Farnesina.

La Repubblica fa anche altri nomi: “Per la Giustizia è in pista la soluzione Carlo Nordio: il magistrato è stato uno degli ospiti d'onore dell'assemblea milanese. Per gli Interni un governo di centrodestra potrebbe puntare su Matteo Piantedosi, prefetto di Roma ed ex capo di gabinetto di Matteo Salvini.

Sul canovaccio di un esecutivo "laico" Meloni potrebbe allargare lo spartito ad aree culturali riformiste: di lì la possibilità, suggestiva, di chiedere al sociologo Luca Ricolfi già invitato alla tre giorni milanese di FdI - la disponibilità ad assumere l'incarico del Lavoro. Mentre per il ministero dell'Economia una gestione al di sopra delle parti, potrebbe essere proposta a Carlo Messina (Intesa) o Domenico Siniscalco”. Congetture, supposizioni, precisa il quotidiano.

