Sondaggio Mentana, il partito di Giorgia Meloni cresce ancora: le cifre da record

Il sondaggio di Swg realizzato per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana incorona Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia che tocca il suo massimo storico. Lunedì 18 luglio - come sempre - scocca l'ora della rilevazione ed è sempre la leader di FdI ad avere la meglio. Il partito cresce del +0,3 per cento rispetto alla scorsa settimana toccando il 23,8.

Dietro il Partito democratico che segna un +0,4 per cento fermandosi però a distanza della leader di Fratelli d'Italia: al 22,1. Terzo posto per la Lega di Matteo Salvini che perde il -0,5 e scivola al 14 per cento. Male per il Movimento 5 Stelle e non va bene per Forza Italia, rispettivamente un -0,3 (11,2) e un -0,4 per cento (7,4).

Sono giorni difficili e concitatissima quelli che precedono il momento della verità per Mario Draghi con la crisi di governo aperta e sulle spalle di SuperMario. Per Giorgia Meloni il momento è clou con i consensi crescono ogni giorno che passa: in un altro sondaggio gli italiani l'avevano già incoronata come successore di Draghi a Palazzo Chigi.

