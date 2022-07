Salvini "poliziotto" richiama all'ordine Conte, Letta e Di Maio: basta teatrini

17 luglio 2022 a

Matteo Salvini veste i panni del poliziotto per provare a mettere ordine nel caos della crisi di governo. Il leader della Lega è apparso in un video pubblicato sui social indossando una polo blu scura, con lo stemma sul petto dei Nocs, il Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia, con tanto di motto sicut nox silente (silenziosi come la notte), personalizzata con il suo nome.

"Non se ne può più dei teatrini" di Giuseppe Conte, Enrico Letta e Luigi Di Maio, "che mentre milioni di italiani hanno problemi passano il tempo a litigare", afferma Salvini nel video postato su Facebook. "Parlano di droga, di ddl Zan, ma non di tasse, lavoro, sicurezza e lotta all’immigrazione clandestina", continua, "se volete andare avanti altri mesi a litigare e begare, mentre gli italiani soffrono, fatevi da parte e conto che siano gli italiani a scegliere presto dei parlamentari seri, onesti, concreti e per bene", ha aggiunto.

Dalla Lega interviene anche il governatore del Friuli Venezia Giulia, Federico Fedriga: "Serve una politica che non guardi all’opportunismo dei singoli", ha detto al Corriere. "Consci delle criticità derivanti da una maggioranza eterogenea di emergenza, abbiamo infatti messo da parte gli slogan per tutelare i cittadini. Un approccio responsabile che dovrebbe essere fatto proprio da tutte le forze politiche" dice il governatore che sottolinea come la strada da qui a mercoledì "è ancora lunga".

