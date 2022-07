Reddito di cittadinanza, bomba di Renzi sul M5S: "Martedì in Cassazione quesito per abolirlo"

Dar. Mar. 16 luglio 2022 a

Ci sono ancora tre giorni di tempo, fino a mercoledì, per sapere cosa farà Mario Draghi. Se le sue dimissioni saranno confermate o se si riuscirà a mettere in piedi una nuova maggioranza senza i 5 Stelle in grado di proseguire il lavoro dell'esecutivo per gli ultimi mesi della legislatura. Intanto, Matteo Renzi passa all'azione, e annuncia la prima mossa che mira a demolire la misura di bandiera di Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle: il reddito di cittadinanza. "Martedì mattina alle 10 - annuncia il leader di Italia Viva - presenteremo in Cassazione il quesito referendario per l'abolizione del reddito di cittadinanza".

Video su questo argomento Renzi: "5 Stelle come gli adolescenti, hanno aperto la crisi senza avere consapevolezza"

Renzi parla dal palco dell'Assemblea nazionale di Iv al teatro Sala Umberto in via della Mercede a Roma. Lo fa spiegando che il reddito di cittadinanza "è diseducativo, perché ha fatto passare una certa idea che lavorare sia da sfigati". Ciò che serve per rilanciare il lavoro, spiega il segretario di Iv, è ben altro: "Innanzitutto bisogna intervenire sui salari, che sono troppo bassi. Ma non a causa delle imprese, che pagano tanto, ma per quanto finisce nelle casse dello Stato, che è troppo alto". Renzi propone anche altre misure volte a migliorare le condizioni lavorative degli italiani, come "la partecipazione dei lavoratori agli utili delle aziende e l'avvio di una riflessione sugli orari settimanali".

