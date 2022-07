Giovanni Donzelli smaschera il teatrino Pd: l'unica sciagura se cade Draghi è che perdono la poltrona

16 luglio 2022 a

a

a

L'unica "sciagura" se cadrà il governo di Mario Draghi sarà che il Pd perderà il suo potere. Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale dell'organizzazione eletto nelle liste di Fratelli d'Italia, non ci sta a sentire il coro di chi chiede l'ennesimo governicchio tecnico per superare la crisi aperta dal Movimento 5 Stelle. Durante Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4, l'esponente del partito di Giorgia Meloni è un fiume in piena.

Autogol M5s, Mannheimer gela i grillini: l'errore che pagheranno caro

"Io credo che per l'Italia questo teatrino non serva", quelli che "evocano le sciagure se va via Draghi sono in buona parte gli amici del Pd", attacca Donzelli. La sciagura che temono è quella di "perdere la poltrona perché sanno che se vanno a elezioni gli elettori non li votano".

È già ripartito il teatrino di chi invoca sciagure di ogni tipo pur di evitare il ritorno alle urne. Ma quanto hanno paura del giudizio degli italiani?#ElezioniSubito @Donzelli pic.twitter.com/3WcFkzJEho — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) July 15, 2022

Ecco il dramma di chi minacci l'arrivo delle "cavallette" se cade il governo e si restituisce la parola agli italiani. "Le cavallette sono perché loro perderanno il loro potere perché il Pd abituata a perdere lezioni e a governare". Questa volta però, ammonisce il deputato FdI, "c'è una totale maggioranza di centrodestra" che vincerà le elezioni e Meloni "farà la presidente del Consiglio e questo, quelli del Pd, non lo sopportano ed evocano le cavallette".

"Ti pare che voti quando Totti..." Lo show clamoroso di Meloni, la platea esplode

A rilanciare il video di Zona Bianca è la stessa leader di FdI che rimarca: "È già ripartito il teatrino di chi invoca sciagure di ogni tipo pur di evitare il ritorno alle urne. Ma quanto hanno paura del giudizio degli italiani?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.