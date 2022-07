Crisi di governo, l'appello del ministro Renato Brunetta: "L'Italia non può fare a meno di Mario Draghi"

14 luglio 2022 a

Un tentativo in extremis. Il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta chiede al premier Mario Draghi di restare e non rassegnare le dimissioni. Dopo una giornata difficile per il governo guidato da Supermario la maggioranza non c'è più. Il voto di fiducia al governo senza i Cinquestelle ha fatto aprire la crisi di governo. Il ministro della Pa prova con un tweet a scongiurare l'annuncio del presidente del Consiglio che dopo il faccia a faccia con il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato il Cdm a Palazzo Chigi.

"L'Italia non può fare a meno di Mario Draghi - cinguetta il ministro di Forza Italia - Dobbiamo portare a termine il lavoro iniziato 17 mesi fa. Non possiamo perdere, in momenti così difficili, la credibilità e fiducia conquistate in Europa e nel mondo" conclude l'esponente azzurro. Ma la notizia delle dimissioni del premier arriva subito dopo.

"Non ci sono più le condizioni". Draghi annuncia le dimissioni

