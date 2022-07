Omnibus, “Mario Draghi ci ha preso in giro?”. Vittoria Baldino svela tutto il malumore di Beppe Grillo

Giada Oricchio 08 luglio 2022 a

“Beppe Grillo vuole capire se Mario Draghi lo ha preso in giro”. Vittoria Baldino, deputata del M5s, getta benzina sui rapporti già incendiari tra il governo e la forza politica guidata da Giuseppe Conte che due giorni fa ha presentato un documento con 9 richieste politico economiche come conditio sine qua non per non uscire dalla maggioranza. Ospite di Omnibus, il talk mattutino di LA7, venerdì 8 luglio, Baldino ha negato che le leadership di Conte sia “commissariata” dal fondatore Beppe Grillo: “E’ una figura imponente, ma non è così, prova ne è quello che ha detto a noi”.

Baldino, infatti, ha evidenziato che all’interno del Movimento è in atto un dibattito - ovviamente “molto franco e aperto” - sulla permanenza all’interno dell’attuale esecutivo contrariamente a quanto vorrebbe Grillo fermo sostenitore di Draghi. Poi però la deputata ha parlato a nuora perché suocera intenda: “Grillo però è stato molto chiaro, almeno nell’incontro che ha avuto con la mia commissione dove ero presente. Lui ci ha detto ‘io voglio capire se Draghi mi ha preso in giro oppure no nel corso dei nostri incontri all’inizio quando abbiamo fatto nascere questo governo’, perché anche lui non è molto soddisfatto di come stanno andando le cose”.

