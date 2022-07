Governo, la risposta sibillina di Giuseppe Conte a Myrta Merlino: "Andate pure in vacanza ma..."

08 luglio 2022 a

Risposte in tempi brevi da Mario Draghi o il Movimento 5 stelle esce dal governo. Giuseppe Conte insiste sull'ultimatum al premier mentre si avvicina la scadenza decisiva, quel 16 luglio entro il quale il decreto Aiuti dovrà avere l'ok del Senato. Quelli del documento consegnato da Giuseppi a Draghi "sono punti seri. Non ci sono bandierine, non è un libro di sogni: ci sono le urgenze del Paese in questo momento e se a queste urgenze, in questa situazione serissima, non si dà una riposta, dal nostro punto di vista non ci sono le condizioni per continuare a condividere una responsabilità rispetto a processi decisionali in cui, come M5s, siamo stati marginali", ha detto Conte intervenendo a DigithON 2022 a Bisceglie in un'intervista con la giornalista e conduttrice di La7 Myrta Merlino.

Ma entro quando dovrà arrivare la risposta di Draghi? "Le urgenze non sono domani o dopodomani, sono oggi. Quando dico che il premier davanti a un documento così serio deve poterci dare delle risposte concrete è ovvio che deve fare delle verifiche, però non stiamo certo parlando di mesi e neppure di settimane".

Lo spettro del voto anticipato è concreto, anche se in caso di strappo M5s non è escluso che si possa trovare un altro governo sempre a guida Draghi. Ma Conte, su questo, non si sbottona: "Non mi permetto di fare previsioni, non sono il Presidente della Repubblica e non ho elementi, o la palla di vetro, per dire quando si voterà. Lavorerò perché ci siano sempre le condizioni per tutelare l’interesse dei cittadini a far il bene del Paese".

Il M5S ha intenzione di uccidere il padre, Beppe Grillo? "No, assolutamente no. Il M5S ha iniziato un nuovo corso, un percorso interno che ne ha contribuito a rafforzare la propria identità", dice Conte che torna sulla scissione di Luigi Di Maio: "Tutto ciò che serve a dare un contributo di chiarezza è benvenuto. Io non l’ho auspicata ma è un elemento di chiarezza. Se nel tempo si è maturato una visione politica diversa, se si sono rinnegati dei principi e dei valori professati da anni, allora non è che una scelta conseguente".

L'intervistatrice Myrta Merlino prova a tirare fuori qualche indicazione in più dall'avvocato di Volturara Appula. La conduttrice de L'aria che tira gli domanda se può rassicurare il compagno, l’ex calciatore e allenatore Marco Tardelli, sulle vacanze a rischio per la possibile caduta del governo: "Voi partite per la vostra vacanza, poi vi aggiorneremo", la risposta di Conte.

