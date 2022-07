Dl Aiuti, Giuseppe Conte prepara la sorpresa al Senato: niente fiducia al governo Draghi

08 luglio 2022 a

Alla Camera la situazione è rimasta tranquilla, ma al Senato è pronto ad andare in scena lo strappo tra il Movimento 5 Stelle e Mario Draghi, con la regia di Giuseppe Conte. Secondo quanto riferisce Affari Italiani a Palazzo Madama ci sarà un voto unico sul Dl Aiuti e vista la situazione del gruppo interno è “molto probabile che Conte decida di votare contro la fiducia all'esecutivo (o di astenersi o uscire dall’Aula)”. Nelle fila grilline infatti due terzi dei senatori vogliono togliere l’appoggio al governo dell’ex banchiere centrale e la situazione non è affatto serena come è sembrato a Montecitorio, dove più che un problema a Palazzo Chigi sarebbe stato creato un problema interno, vista la profonda spaccatura del partito.

Con tale scenario bisognerà capire la reazione del premier e degli altri partiti della maggioranza e poi sarà valutato il da farsi. Uno strappo del genere sortirebbe però un primo effetto: il rientro di Alessandro Di Battista nei 5Stelle dopo l’addio dovuto proprio alla nascita del governo Draghi. È da ricordare che il decreto legge deve tassativamente essere convertito in legge dal Parlamento entro il 16 luglio.

