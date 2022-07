Pd, Stefano Bonaccini pronto a rompere l'alleanza con il M5S: “No a crisi al buio, irresponsabili”

08 luglio 2022 a

Terremoto in vista tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle? Stando alle parole di Stefano Bonaccini pare proprio di sì: “Ci si allea con chi condivide la responsabilità di occuparsi dei problemi delle persone. Non si aprono crisi al buio”. L’esponente Pd e governatore dell’Emilia Romagna, in una intervista a Repubblica, ha lanciato chiari segnali agli alleati grillini, anticipando una possibile frattura in caso di addio al governo Draghi: “Se i 5 stelle tornano a posizioni giustizialiste, all’uno vale uno, al no a tutto, al populismo, allora io neanche morto ci voglio fare una alleanza. Il M5S in questi anni è passato dal populismo a posizioni europeiste. Fare il percorso inverso per calcolo elettorale sarebbe irresponsabile”.

Parlando di Giuseppe Conte Bonacchini si è espresso così: «Il M5S in questi anni è passato dal populismo a posizioni europeiste e progressiste. È passato dalla protesta alla responsabilità di governo. Gliene ho dato atto più volte. Fare ora il percorso inverso per calcolo elettorale sulla pelle degli italiani sarebbe irresponsabile. Non credo sia la strada che vuol fare Conte, con cui lavorai bene da presidente della Conferenza delle Regioni. O almeno - la frase raggelante - lo spero”.

