Centrodestra, la rivelazione del consigliere Pd dopo il caso Verona: "Così Tosi ha tradito Meloni"

Nuove tensioni nel centrodestra, in particolare tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. Non si placa, infatti, il caso-Verona, con la sconfitta al ballottaggio del sindaco uscente di FdI Federico Sboarina sostenuto anche dalla Lega, ma non da FI che al primo turno aveva candidato l'ex primo cittadino Flavio Tosi. A determinare la vittoria del centrosinistra e del suo candidato, l'ex calciatore Damiano Tommasi, è stato proprio il mancato sostegno degli azzurri al secondo turno.

A Sboarina, che aveva rifiutato l'apparentamento formale tra le proteste di FI, sono mancati i voti di Tosi, nonostante l'accordo politico di sostegno reciproco tra i partiti di centrodestra. A provare il «tradimento» di FI ci sono un video e un audio dell'intervento alla convention di AreaDem (la corrente di Dario Franceschini) a Cortona domenica scorsa del consigliere comunale veronese Pd Federico Benini, il più votato della lista Dem e di tutto il centrosinistra. Analizzando il voto nella città scaligera, l'esponente dem afferma esplicitamente di aver chiamato la settimana prima del ballottaggio Flavio Tosi e di avere ottenuto rassicurazioni dal candidato FI circa l'impegno a favore di Tommasi anziché per il candidato degli altri partiti del centrodestra. Benini racconta di avere telefonato a Tosi informandosi sull'andamento del ballottaggio, e di avere addirittura avuto come risposta un «pancia a terra per Tommasi».

Tale scelta sarebbe stata giustificata dal diretto interessato con l'esigenza di «sopravvivere politicamente» e di porre fine all'esperienza politica di Sboarina, considerato un pericoloso rivale. Il video e l'audio «incriminati» sono finiti nelle chat degli esponenti locali più in vista dei partiti, FdI in primis, che sosteneva la rielezione di Federico Sboarina, ed è inevitabilmente giunto sul tavolo dei rispettivi dirigenti nazionali.

In casa FdI le parole di Benini sono state accolte come la conferma definitiva del «fuoco amico» subito da Sboarina da Tosi e dagli esponenti locali FI. Comprensibile l'ira dello stato maggiore di Fratelli d'Italia, che chiede chiarimenti al partito di Silvio Berlusconi. «Grave, incomprensibile e imbarazzante il silenzio di Forza Italia sulle rivelazioni del consigliere Pd di Verona che attribuisce a Tosi frasi con le quali il candidato sindaco di FI avrebbe assicurato il sostegno a Tommasi in vista del ballottaggio contro l'uscente Sboarina- commenta il capogruppo FdI alla Camera Francesco Lollobrigida - Non aver preso le distanze dalle affermazioni dell'esponente di sinistra, aver evitato, finora, di smentire con fermezza questa ipotesi e le dichiarazioni di Tosi sembrano confermare quanto accaduto. Fare chiarezza è il minimo che ci si possa aspettare da un alleato che dovrebbe condividere progetti, programmi e valori comuni del centrodestra e che vede nella sinistra un avversario da sconfiggere».

Anche Giovanni Donzelli giudica «grave» l'atteggiamento di FI. «Ormai da molte ore a Verona tengono banco le rivelazioni di un consigliere comunale del Partito democratico, che ha pubblicamente dichiarato che in alcuni colloqui Tosi avrebbe esplicitamente assicurato un suo sostegno alla candidatura di Tommasi al ballottaggio, parlando persino di un impegno "pancia a terra". Dichiarazioni che ci saremmo augurati che qualcuno si fosse affrettato a tacciare come false. È grave, invece, che i vertici di Forza Italia non abbiano ad oggi smentito e che, anzi, la reazione di Tosi sembri di fatto confermare la veridicità di tali fatti», dice il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia.

«Tosi più che aver messo pancia a terra per Tommasi, è finito col mettere il sedere a terra a Verona consegnandola alla sinistra. Il tutto con l'avallo, o almeno con nessuna smentita, da parte di un partito come Forza Italia che, evidentemente, si sente in questo momento più vicino al Pd che al centrodestra. Mi auguro, anche in un'ottica di alleanze future, cosa che i cittadini ci chiedono, che Forza Italia non solo smentisca la frase di Tosi e ogni coinvolgimento palese nella vittoria di Tommasi, ma prenda le distanze da simili dichiarazioni», dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, coordinatore regionale di FdI in Veneto.

