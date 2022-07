Controcorrente, Paolo Liguori a valanga: Giuseppe Conte non esiste... Il vero dramma dell'Italia

07 luglio 2022 a

Il Movimento 5 Stelle ha detto sì alla fiducia al decreto Aiuti dopo il faccia a faccia tra Giuseppe Conte e il premier Mario Draghi ma quali saranno le prossime puntate della telenovela grillina al governo? Secondo Maria Teresa Meli, giornalista del Corriere della sera, nel movimento stanno pensando solo a una cosa: ossia se Draghi, il presidente Sergio Mattarella e il Pd "stanno pensando a elezioni anticipate se il M5s strappa o faranno un altro governo", afferma nel corso della puntata di giovedì 7 luglio di Controcorrente, su Rete4.

Quest'ultima ipotesi è "probabile"; spiega la giornalista, nonostante i proclami di Enrico Letta. Se è questa la strada prevalente i 5stelle staccheranno la spina alla prima occasione, ma se prende piede l'idea del voto "voglio vedere il film dei 5Stelle che escono dal governo..." conclude Meli.

Ospite di Veronica Gentili è anche Paolo Liguori che cita le parole del direttore del Riformista Piero Sansonetti: "Mi ripete da mesi che Conte non esiste" e in effetti l'ex premier ieri lo ha dimostrato, "è andato da Draghi col suo programma e poi se l'è dimenticato..." afferma il giornalista. Una gag che fa ridere "ma noi gli italiani", sottolinea Liguori che ricorda il dramma dell'economia mentre si parla dell'uscita di Conte dal governo: "Il dollaro è arrivato al pareggio con l'euro, è una cosa grave. Ma voi pensate che questa casso è senza conseguenze?" dice il giornalista ricordando che le sanzioni dell'Occcidente alla Russia di Vladimir Putin in realtà danneggiano noi.

