Controcorrente, Licia Ronzulli è stanca del M5S: “Mario Draghi faccia a meno di loro. Bandierine ideologiche”

Le scelte del Movimento 5 Stelle tengono in apprensione tutta la politica italiana. Nell’edizione del 6 luglio di Controcorrente, il programma televisivo di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è ospite Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, che è stufa dei giochi di Giuseppe Conte e del resto dei pentastellati, in fermento da settimane: “Ho sentito un Conte che dice che non è in condizione. Allora se un leader di partito non è neanche in condizione faccia un favore a tutti quanti e faccia un passo indietro. Io faccio un appello a Mario Draghi. Questo governo ha i numeri per andare avanti anche senza questo Movimento 5 Stelle o quello che ne resta. Stanno facendo solo una battaglia di poltrone e di potere, sono divisi perché chi si siede su una comoda poltrona da ministro non vuole uscire, chi sta in Parlamento e magari pensa al consenso vuole uscire. Io - dice ancora Ronzulli - se fossi un senatore del M5S chiederei di uscire da questo governo, perché non ha nulla a che fare con le battaglie e le bandierine ideologiche che Conte tenta di fare con quei nove punti nel documento consegnato al presidente del Consiglio”.

