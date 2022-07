Michele Santoro pressa Giuseppe Conte, nuovo partito per le Politiche 2023? Grandi manovre a sinistra

02 luglio 2022 a

Michele Santoro torna in politica? Il giornalista ex pezzo da novanta della Rai e idolo della sinistra lancia un messaggio a Giuseppe Conte. Già europarlamentare, Santoro negli ultimi tempi tornato alla ribalta nel dibattito pubblico sulla guerra in Ucraina sostenendo una posizione pacifista e contraria all'invio di armi a Kiev. Ora pensa all'impegno politico in prima persona per dare il suo contribuire a una rifondazione della sinistra italiana, ha spiegato al Foglio. "Da osservatore penso che manchi la sinistra in Italia", afferma, "ma non ho intenzione di sfruttare la mia popolarità per un blitz elettorale che non va da nessuna parte, ho una storia e la tutelo. Però se Giuseppe Conte decidesse di fare politica, e non tattica, se lasciasse il Governo di Mario Draghi per mettersi in gioco a sinistra e rischiare... allora sarei anche disposto a dare una mano", è il messaggio al leader del Movimento 5 stelle che, per l'ex volto, è il "primo a non credere alle cose che dice".

Tra i consigli al Movimento 5 stelle c'è anche quello di "riportare Beppe Grillo al fatto che uno vale uno, e cioè anche lui vale uno. I grillini dovrebbero passare dalla politica paternalistica, dalla sudditanza nei confronti di un padre padrone, a una forma di politica democratica. Che significa anche contendibile e aperta". Insomma, se Conte esce dal governo e abbraccia una visione di sinistra e pacifista potrà contare sul supporto di Santoro, magari un nuovo partito, perché non serve "la solita manfrina per mettere in piedi l'ennesima stampella del cosiddetto campo largo", ma a sinistra del Pd "c'è una prateria".

Il nome del giornalista è spuntato anche oggi, sabato 2 luglio, nell'ambito della presentazione dell'alleanza per le elezioni politiche del 2023 tra Sinistra Italiana di Nicola Fratorianni ed Europa Verde. Nel Pantheon evocato dai relatori dell'evento Nuove energie c'era anche quello di Michele Santoro.

