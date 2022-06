Mario Draghi, la conferenza stampa dopo il vertice Nato: "Governo resta in piedi ed è l'ultimo in cui sono premier"

30 giugno 2022 a

a

a

Il governo non cade, resta in piedi con il MoVimento Cinque Stelle. Mario Draghi lo ribadisce ai giornalisti riuniti in conferenza stampa dopo il vertice Nato. "Il governo non rischia. E non può esistere senza il M5s. Per questo non ci accontentiamo di un appoggio esterno. Conte mi ha dato rassicurazioni" spiega. “Il governo è stato formato per fare e ho anche detto all’inizio a tutti che questo governo non si fa senza Cinque Stelle e questa resta la mia opinione”.

“Gesto grave, sono sconcertato”. Il passo falso di Draghi fa indiavolare Conte

Sul caso Conte il premier smentisce le dichiarazioni. "Mi dicono che sulle presunte parole pronunciate dal premier Mario Draghi contro il leader M5S Giuseppe Conte ci sono riscontri oggettivi. Vediamoli. Ho chiesto di vederli. Io non li trovo. Li aspetto". Draghi non nega di aver parlato con Grillo ma “una cosa specifica di cui sono stato imputato, cioè di aver chiesto la rimozione” di Conte, aggiunge.

“Così Grillo ha tradito e fregato Draghi”. La bomba di Dago: doppio gioco su Giuseppi

Poi in merito alla notizia di un possibile rimpasto di governo il premier risponde che "nessuno lo ha chiesto". "Questo è l'ultimo governo di legislatura in cui sono premier" afferma. "Non sono disposto a guidare un governo con un'altra maggioranza", ha specificato il premier.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.