Controcorrente, scintille Boccia-La Russa: il dito puntato e le accuse che fanno arrabbiare

“Poche chiacchiere, si vince al centro”. La frase di Matteo Renzi, leader di Italia viva, viene proposta a Francesco Boccia, deputato del Partito Democratico, ospite dell’edizione del 27 giugno di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, che approfondisce il tema: “L’idea di costruire un campo omogeneo, largo come lo chiama Enrico Letta e come lo chiamiamo noi, che è quello dei progressisti e dei riformisti, uniti e alternativi a Meloni, La Russa e Salvini, ha questa come finalità. Non credo ad uno spazio centrista, credo che ci sia una differenza tra sinistra e destra, tra chi crede nella centralità dell’Europa e chi non ci crede come La Russa, tra chi crede nella difesa dell’ambiente e nella decarbonizzazione, o appena c’è un problema con l’energia La Russa dice ‘carbone, carbone, carbone’… È una visione di società alternativa”. “Lascia dire a me quello che credo, scusa. Perché parli di me?” dice ironicamente La Russa dopo che Boccia ha puntato il dito verso di lui. “Ci siamo io e te…” prova a replicare l’ex ministro piddino. Gentili scuote la testa per l’attacco diretto all’avversario politico.

