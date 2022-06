Matteo Renzi sfotte Luigi Di Maio: “Una conversione così non si vedeva dai tempi di San Paolo”

26 giugno 2022 a

«Era dai tempi della conversione di San Paolo sulla strada di Damasco che non si vedeva una conversione come quella di Di Maio». Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo. «La Farnesina gli ha fatto bene, è stata meglio del Cepu, un corso di recupero straordinario per Di Maio», ha aggiunto Renzi. Il leader di Italia Viva ha poi continuato a criticare i Cinque Stelle su una delle misure più importanti per il Movimento, il reddito di cittadinanza. «Noi siamo pronti a fare una battaglia elettorale tutta incentrata sul lavoro ma ottobre novembre non sarà semplice, o diamo una mano a chi non arriva a fine del mese o non so. È una vergogna che questo Paese che è una repubblica democratica fondata sul lavoro vada avanti sui sussidi». «Nei prossimi mesi avremo un aumento dell'inflazione ulteriore, una tensione sociale - ha proseguito - Da tenere insieme c'è il Paese, le questioni di parte arrivano dopo», ha aggiunto Renzi.

