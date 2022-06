Movimento 5 Stelle, il sondaggio Ghisleri fa tremare i grillini: quanto valgono dopo la scissione

Pietro De Leo 25 giugno 2022 a

Quale sarà l’effetto della scissione del Movimento 5 Stelle sulle parti in causa? Un disastro, stando a numeri rilevati da Alessandra Ghisleri ed illustrati su La Stampa ieri. Partiamo da chi ha fatto le valigie, Luigi Di Maio. Premessa: Ghisleri spiega che per poter avere una stima esatta occorre associare tre rilevazioni consecutive in 30 giorni. La prima effettuata, però, non promette niente di buono. Una forbice compresa tra appena il 2,5 e il 3% del campione si dichiara di avere “molto interesse" al progetto del ministro degli esteri. Quanto alle intenzioni di voto, siamo all’1%. Una miseria, insomma.

C’è un altro numero, però, che interessa, ed è il 63,1% degli intervistati, dunque oltre 6 su 10 che vedono nello strappo di Di Maio una sorta di avvio del conto alla rovescia per la sparizione del Movimento 5 Stelle.Quanto ai pentastellati a guida Conte, il Movimento si attesta all’11%, scendendo dello 0,3. Nel quadro più generale dei partiti, si piazza poi in testa Fratelli d’Italia al 22,5 (stabile). Al secondo posto il Pd al 21,8, in discesa di mezzo punto, stesso trend della Lega, terza, che si piazza al 14,8.

