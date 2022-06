Lombardia, Letizia Moratti fa la propria mossa: “Pronta a candidarmi. Ora aspetto un segnale”

24 giugno 2022 a

a

a

Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, guarda alla poltrona di governatore regionale. L’ex ministra dell’Istruzione si è fatta avanti, dopo le tante voci degli scorsi giorni, e intervenendo a Radio Lombardia ha dato la propria disponibilità a correre: “Molti ritengono che dopo un lavoro generoso e positivo di un anno e mezzo io possa essere una risorsa per il centrodestra. Rispetto a questo, penso di poter essere un valore aggiunto per la coalizione di centrodestra. La mia storia personale lo testimonia e da tempo ho dato la mia disponibilità. Del resto sono sollecitata quotidianamente da più parti a candidarmi, ora - chiosa Moratti - aspetto un segnale concreto da parte del centrodestra per poter proseguire nel cammino che abbiamo intrapreso fino a qui insieme”.

Draghi non ne azzecca una. Si prende pure la strigliata dal Senato: c'è disagio, così non va

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.