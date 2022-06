L'Aria che Tira, la sorpresa di Dino Giarrusso in aeroporto: chi spunta alle sue spalle. “Sorriso sornione”

Giada Oricchio 24 giugno 2022 a

Che sorpresa! Dino Giarrusso al fianco di Carlo Calenda. Durante il programma L’Aria che Tira, venerdì 24 giugno, si è consumato in inatteso quanto simpatico siparietto: l’ex esponente del M5S si è collegato con lo studio dall’aeroporto per parlare del nome del suo imminente movimento (sarà rivelato lunedì e speriamo che non contenga l’abusata parola “futuro”) e ha scherzato: “Lo posso dire solo a questo signore a fianco a me… Non so se lo riconoscete…”.

Era Carlo Calenda che guardava dritto davanti a sé come se non si fosse accorto di nulla, il conduttore Francesco Magnani ha colto la palla al balzo: “Ovviamente fa finta di niente...questa è una cosa strepitosa. È sempre lì al suo fianco facendo finta di nulla?”, “Sorride sornione” ha replicato Giarrusso. L’antipatia tra i due eurodeputati è cosa nota e spesso è sfociata in offese personali (famigerato un battibecco proprio a L’Aria che Tira in cui il leader di Azione dava dell’ignorante all’ex 5 Stelle, già definiti degli “scappati di casa”, sentendosi rispondere che era arrogante, spocchioso e dotato di una “pancia orrenda”). E Magnani lo ha ricordato: “Vi separa una sedia, ma tra voi il baratro è infinito, si sa”.

