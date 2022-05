L'aria che tira, Dino Giarrusso a freddo: Conte detta l'agenda anche a te. Nervi tesi con Myrta Merlino

27 maggio 2022 a

"In questo modo Giuseppe Conte detta l'agenda anche a te". Dino Giarrusso punge Myrta Merlino nella puntata di venerdì 27 maggio de L'aria che tira, provocando la reazione della giornalista e conduttrice di La7. L'ex Iena, come è noto, ha annunciato di aver lasciato il Movimento 5 Stelle per fondare un nuovo partito in aperta polemica con il capo politico grillino. Che per tutta risposta lo ha accusato di agire per tornaconto personale e di aver parlato con lui, è l'accusa di Conte, solo di poltrone.

All'inizio del collegamento, come era prevedibile, Merlino chiede conto a Giarrusso della sua decisione e gli chiede di ribattere alle affermazioni di Conte. L'ex M5s non gradisce, avrebbe preferito iniziare a parlare della guerra in Ucraina, "come hai fatto con tutti gli altri ospiti, ma a me chiedi delle poltrone" attacca l'ex inviato delle Iene. Con una "polemica strumentale" Conte è riuscito a influenzare l''informazione, è l'accusa di Giarrusso secondo cui le domande della conduttrice tradiscono il fatto che "Conte detta l'agenda anche a te".

Merlino ribatte chiarendo che comprende le motivazioni del suo gesto e che lo scontro tra i due è di attualità e per questo l'ha affrontato. "È una polemica che ha inventato lui per non parlare di temi e gettare discredito su di me", argomenta l'europarlamentare. "Io con lui non ho mai parlato di poltrone, semmai gli ho chiesto di far votare gli iscritti", ha spiegato poi Giarrusso che ha respinto tutte le accuse mosse da Conte: "Se avessi cercato la poltrona mi sarebbe convenuto fare un secondo mandato 'obbedir tacendo'".

