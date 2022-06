L'Aria che Tira, Vittoria Baldino agita la tenuta del governo Draghi: “Nessuna carta bianca, sostegno solo se...”

23 giugno 2022 a

Vittoria Baldino, deputata e portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle, è ospite dell’edizione del 23 giugno de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Francesco Magnani, e risponde alla domanda del padrone di casa: “Il sostegno al governo Draghi non è in discussione né ora né mai?”. “Perché - dice l’onorevole grillina - dovrebbe essere in discussione per via della scelta politica di una o più persone all’interno del M5S? Quando siamo entrati nel governo l’abbiamo fatto con dei presupposti e con delle condizioni, come erano tali all’epoca lo sono ancora adesso. Noi continuiamo a sostenere il governo Draghi in questa fase così complessa per l’Italia, per l’Europa e per il mondo, però è chiaro che dobbiamo riuscire ad essere incisivi e a fare l’interesse dei cittadini dal nostro punto di vista, se lo facciamo rimaniamo nel governo. Se poi il governo si arrocca nelle sue posizioni e dimentica che sta in una democrazia parlamentare, dove il governo è sostenuto dalla fiducia delle Camere e quindi delle forze politiche che lo sostengono, non si può stare al governo a tutti i costi”.

“La fiducia alla Camere è amplissima, è comunque garantita. Lei sta dicendo oggi che il sostegno al governo è garantito, ma non una carta bianca?” evidenzia Magnani alla sua ospite. Baldino replica: “Perché mai una forza politica dovrebbe dare carta bianca ad un governo di unità nazionale composto da tutti? Io scelgo di sostenere un governo nel momento in cui mi ritrovo nelle politiche del governo. Fino ad ora è stato così, seppur con alcuni incidenti capitati, ma siamo riusciti a dare un nostro contributo. Nel momento in cui - chiosa la deputata - questo non sarà possibile… Se il nostro contributo non sarà più ben accetto e non riusciamo a contribuire alla linea politica del governo non ha più senso restare”.

