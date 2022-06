Guerra Russia-Ucraina, Mario Draghi parla in Senato: l'Italia prosegue il sostegno a Kiev

21 giugno 2022 a

Mario Draghi ha parlato in Senato prima del voto sulla risoluzione in vista del prossimo Consiglio europeo. «Il governo italiano intende continuare a sostenere l’Ucraina così come questo Parlamento ci ha dato mandato di fare - ha detto Draghi in Aula - Le sanzioni alla Russia funzionano. Il tempo sta rivelando che queste misure sono sempre più efficaci. Solo una pace concordata e non subita può essere davvero duratura».

Poi il passaggio sulla crisi umanitaria in atto. «Il conflitto in atto rischia di creare una crisi umanitaria di dimensioni straordinarie. Le forniture di grano sono a rischio nei Paesi più poveri del mondo. Le devastazioni della guerra peggioreranno la situazione nei prossimi mesi - ha aggiunto - Le proiezioni dell’Ucraina indicano che la produzione dei cereali potrebbe calare tra il 40 e il 50% rispetto all’anno scorso».

