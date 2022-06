Dritto e rovescio, “aiuti solo a Germania e Francia?”. Ira di Giovanni Donzelli con Ue e Draghi: che fine ha fatto?

16 giugno 2022 a

“Che fine ha fatto la grande autorevolezza internazionale di Draghi?”. La domanda se la pone Giovanni Donzelli nel corso della puntata del 16 giugno di Dritto e rovescio, talk show di Rete4 condotto da Marcello Vinonuovo in sostituzione di Paolo Del Debbio (positivo al Covid). Il deputato di Fratelli d’Italia chiede un aiuto all’Italia, che è tra i paesi maggiormente colpiti dalle conseguenze delle sanzioni imposte alla Russia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: “Avevamo chiesto di chiedere all’Europa e a livello internazionale di chiedere dei fondi di perequazione, cioè per arrivare ad aiutare gli stati e le popolazioni che subivano maggiormente le conseguenze della guerra. Ma non c’è traccia di tutto ciò. Per quale motivo gli Stati Uniti ci devono guadagnare sul gas e l’Italia deve andare a rimetterci? Vuole dire che gli Usa metteranno qualche soldino in un fondo internazionale per andare a diminuire anche le bollette del gas degli italiani. Altrimenti finisce che nel difendere l’Occidente ci rimettono solo alcuni e solo i cittadini”.

“Quando è uscita la Gran Bretagna con la Brexit - ricorda l’onorevole di FdI - è stato fatto un fondo per agevolare le nazioni che subivano le conseguenze, che erano la Francia e la Germania. Adesso che con le sanzioni alla Russia ci rimettiamo noi si può fare un fondo? O i fondi europei si fanno solo per aiutare la Francia e la Germania e mai l’Italia? Il tema è questo. La grande autorevolezza internazionale di Mario Draghi, per carità era quello che doveva giustificare questo governo, dove è finita?”.

