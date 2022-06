Otto e mezzo, Marco Travaglio all'attacco: Mario Draghi come l'Avis

13 giugno 2022 a

Marco Travaglio ci va giù pesante durante la puntata di "Otto e mezzo" in onda lunedì 13 giugno. Lilli Gruber gli chiede di commentare il risultato delle elezioni amministrative e il flop di M5s e Lega. Travaglio non ci pensa due volte ed è sicuro su chi scaricare la colpa delle difficoltà che attanagliano grillini e partito di Salvini.

"Il flop di M5s e Salvini non è una buona notizia per Draghi - attacca il direttore del Fatto Quotidiano - A quanto pare il premier sta dissanguando i partiti che lo appoggiano. E' come l'Avis. L'unica che ci sta guadagnando è la Meloni che, infatti, è all'opposizione".

Collera di Travaglio contro il Corriere: “Putiniani? Schedati i critici di Draghi”

Come se non bastasse, la Gruber lo incalza ulteriormente chiedendogli se Draghi sia la persona giusta per traghettare l'Italia in questo difficile periodo tra guerra e crisi economica. "Non credo affatto sia la persona migliore - prosegue Travaglio - In Italia abbiamo deciso che il presidente del Consiglio non si possa esprimere attraverso elezioni ed essere l'espressione dei partiti che vincono. Doveva essere uno scudo contro lo spread: quando è arrivato lo spread era a 90, ora è a 240".

