Il centrodestra trionfa a Genova, Palermo e L'Aquila al primo turno. Ed è avanti pure a Catanzaro

13 giugno 2022 a

a

a

Fuochi d’artificio in casa centrodestra. Nella giornata di ieri, domenica 12 giugno, si è votato per il primo turno delle elezioni amministrative in 971 comuni italiani, ma lo spoglio dei voti è iniziato soltanto oggi alle 14, alla conclusione di quello per il referendum, i cui quesiti non hanno raggiunto il quorum. Sono Genova, Palermo e L’Aquila le grandi città dove vince il centrodestra al primo turno, mentre la sinistra riesce ad ottenere in particolare la conferma di Padova.

"Calci nel sedere", Maglie e le colpe del flop del referendum: "Gli italiani si lamentano e poi..."

Per Youtrend non c’è più partita: Marco Bucci è confermato sindaco di Genova al primo turno. Il candidato di centrodestra e Italia Viva ha avuto la meglio di Ariel Dello Strologo, sostenuto da centrosinistra e M5s. A Palermo, secondo la prima proiezione, realizzata dal consorzio Opinio Italia per RaiUno, alle comunali Roberto Lagalla, candidato del centrodestra, avrebbe il 44,6% dei voti e, dunque, sarebbe eletto sindaco al primo turno. Il candidato del centrosinistra, Franco Miceli, si fermerebbe al 28,6%. La prima proiezione delle comunali a L'Aquila vede invece in testa Pierluigi Biondi con il 51,3% dei voti, seguito da Americo di Benedetto con il 23,9%. Poi Stefania Pezzopane (23,5%) e Simona Volpe (1,3%).

Non solo referendum, è fuga dalle urne anche per le amministrative. Il dato preoccupante dell'affluenza

Secondo la prima proiezione, realizzata anche qui dal consorzio Opinio Italia per RaiUno, alle comunali di Catanzaro Valerio Donato, candidato del centrodestra, sarebbe in vantaggio con il 44,1%, seguito dallo sfidante di centrosinistra e M5s Nicola Fiorita con il 30,4%. Secondo i dati diffuse da La7 a Padova il candidato sindaco, Sergio Giordani (appoggiato da Pd e M5s) si posiziona al 58,4% mentre Francesco Peghin (centrodestra) è dato al 31,2. In bilico la situazione di Verona, dove si deciderà tutto al ballottaggio. Secondo le proiezioni diffuse da La7 nella città scaligera, per la corsa a sindaco, Damiano Tommasi, ex calciatore e candidato della sinistra, si posiziona al 41,5% mentre Federico Sboarina è dato al 30,5% e Flavio Tosi, ex leghista, al 23,9%.

CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI IN TEMPO REALE

Amministrative 2022, il centrodestra è avanti solo dove è unito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.